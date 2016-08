Nemci bodo obsodili  šefa slovenske Udbe?

LJUBLJANA, ZAGREB – Najbolj znani slovenski raziskovalec totalitarističnih zločinov Roman Leljak je v petek še na Hrvaškem predstavil (potem ko je v četrtek to storil že v ljubljanskih prostorih Svetovnega slovenskega kongresa) svoji najnovejši knjigi, Predpisi o metodah in sredstvih dela Udbe in Kosa v obdobju 1944–1990 ter Špiclji Udbe 2 (A–L). V prvi so na skoraj 1050 straneh zbrani skrivni predpisi nekdanje politične policije Udbe in Kosa, totalitaristične protiobveščevalne službe nekdanje JLA. V Špiclji Udbe 2, ki pomeni nadaljevanje knjig Speča Udba in Špiclji Udbe, pa je Leljak objavil več seznamov (rezervnih in opuščenih sodelavcev SDV, registriranih sodelavcev SDV, sodelavcev organov varnosti JLA, zaposlenih v SDV in drugih virov SDV ter, kot v uvodu knjige pojasni njen avtor, tudi tistih, ki jih je iz različnih razlogov tja vpisovala nekdanja ljudska milica), pri čemer si je pomagal z mikrofilmi podatkov iz tako imenovane centralne abecedne evidence, ki jo je na spletni strani udba.net leta 2003 razkril Dušan S. Lajovic. Dva mikrofilma sta se sicer »izgubila«, na njiju pa naj bi bile predvsem osebe, katerih priimki se začenjajo s črkama Br.

