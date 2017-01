Nekoč naša Švica, zdaj tone vse globlje

OD BISERA DO...

BOHINJ – Ko je minuli četrtek zagorelo v mansardi hotela Jezero v Bohinju, smo najprej pomislili na ljudi, torej na goste in osebje hotela, ko se je rdeči petelin razbesnel, pa seveda na gasilce in policiste ter vse, ki so kakor koli pomagali v boju proti ognju. O razsežnostih požara še pomisliti nismo smeli, ko je vse šokirala izjava pretresenega župana Bohinja Franca Kramarja: »To je konec turizma!«

