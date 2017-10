Nekdanji inšpektor ni več magister

LJUBLJANA – Nekdanji davčni inšpektor Đorđe Perić ni več magister znanosti. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je namreč naziv nedavno preklicala v uradnem listu. Perić je magistrsko delo z naslovom Izvrševanje zakona o dohodnini, ki je nastajalo pod mentorstvom zdajšnjega poslanca SMC Mitje Horvata, uspešno zagovarjal leta 2002.

107 strani je bilo dejansko prevedenih ali dobesedno prepisanih.

Ker se je pojavil sum, da je nalogo prepisal iz besedil in diplomskih nalog drugih avtorjev, se je na pravni fakulteti začel postopek za odvzem magistrskega naziva. Senat ljubljanske pravne fakultete je pri tem ugotovil, da je kar 107 strani njegove magistrske disertacije dejansko prevedenih ali dobesedno prepisanih iz Poročevalca državnega zbora in magistrske naloge Ane Jovanović. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so začeli postopek, a se je Perić nanj pritožil. V tej zadevi je upravno sodišče odločalo štirikrat, nazadnje je februarja letos razsodilo, da se zavrne Perićeva tožba, s katero je želel obnovo postopka.

Perić je zdaj upokojen, nazadnje je bil zaposlen na Elektru Ljubljana. Njegov mentor pri magistrskem delu Mitja Horvat je pred časom povedal, da nikoli ni podvomil o pristnosti te naloge, ker je Perić med pisanjem naloge delal kot davčni inšpektor in je zato dobro poznal področje.