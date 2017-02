Nekdanjega policista obsodili na daljavo

MARIBOR – Ko je oblekel policijsko uniformo, je danes 43-letni Aleksander Vrbnjak prisegel, da bo deloval pošteno in v skladu z zakoni. A je Ptujčan hitro pozabil na zaobljubo in še v času, ko je nosil policijsko uniformo, začel kriminalno kariero. Kaznivim dejanjem, ki jih je Vrbnjak zagrešil po Evropi, se je pridružilo novo. Njegov slovenski kriminalni dosje je debelejši za nov spis, in sicer zaradi ponarejanja listin in kraje identitete. Dogodek sega v leto 2012, ko je bil Aleksander Vrbnjak na begu. Niso ga iskali samo slovenski policisti, ampak je za njim evropski priporni nalog razpisala tudi Italija.



Naši zahodni sosedje so ga z nalogom sodišča v Rimu iskali že od leta 2007. Uspešno se je skrival, saj evropskega pripornega naloga, kot ga poznamo danes, takrat v Sloveniji še ni bilo. Ko so Vrbnjaka leta 2010 začeli iskati tudi slovenski varnostni organi, je nekdanji policist poniknil. Skrival se je pred roko pravice, saj je vedel, da bi moral na prestajanje zaporne kazni dveh let in treh mesecev. Na takšno kazen je sodišče v pravi farsi obsodilo Aleksandra Vrbnjaka zaradi trgovanja z mamili, potem ko je na zatožno klop sedel že v začetku tega stoletja.

