Nekdaj podirala keglje, pri stotih pa igra tarok

KRANJ – »Let je kar precej, uživajte jih še naprej. Sto jih malo doživi, tokrat ste to vi. Imamo vas radi vsi!« Takole so prijatelji iz kegljaških vrst spesnili Justi Rozman, ki je prejšnji teden dopolnila okroglih sto let, in ji posvetili akrostih. Poleg rim so ji podarili še utrujeno rdečo kroglo in precej zdelan kegelj, rekoč: »S to kroglo si, Justi, podirala točno te keglje, se še spomniš?« Ko so ji prišli voščit, je besedo večkrat presekal prisrčen smeh. Ta je bil še najglasnejši, ko je nekdanja državna prvakinja v kegljanju v pristni gorenjski besedi povedala nadvse logičen in hkrati zelo preprost nasvet za dolgo življenje: »Recept? Ja, gonijo te, to je to! Kar naprej je treba delati, ker brez dela ni jela.« Ko se omizje malo zresni, se izlušči še ena misel, ki čilo stoletnico vodi skozi življenje: »Zmeraj sem dobre volje in prav nič se ne sekiram. Rečem si, da bo jutri bolje, in tako se tudi zgodi.«

