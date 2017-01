Nekatere penzije višje za 60 evrov

LJUBLJANA – Vlada je resda povsem pričakovano podprla predlog Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdusa) in potrdila popravke zakonodaje, s katerimi naj bi tistim z najnižjimi pokojninami in 40 leti pokojninske dobe (brez dokupa let) mesečno pokojnino z zdajšnjih 440 evrov zvišali na 500. Kot se boste najbrž spomnili, je predsednik Zdusa, nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik že decembra in, kar naj bi bilo ključno, celo pri premierju dr. Miru Cerarju lobiral za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero naj bi država (vlada) brez odlašanja zagotovila zvišanje najnižjih pokojnin za upokojence, ki so se upokojili po 40 letih dela: za upokojence, ki so do zdaj vsak mesec prejemali, kot rečeno, samo 440 evrov.

