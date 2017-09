Nedeljski kapitani izzivajo usodo

V marinah se zlasti julija in avgusta opazi, kako nekateri vozniki raznih plovil s svojimi zmedenimi in negotovimi manevri zadevajo ob druga plovila ali pomole. Včasih sejejo strah in trepet, spet drugič so deležni prizanesljivih nasmehov ali muzanja. Vplutje v marino in izplutje ter sidranje so namreč zahtevnejši navtični manevri, pri katerih izkušenejši pomorec takoj opazi, kako izurjena je kakšna posadka na drugem plovilu.

Draga šola

»Najde se kakšen, ki manever sidranja izvede po šolsko, a s sidrom spusti v morje tudi celotno sidrno vez, ki jo je pozabil na drugem koncu privezati na plovilo. To je draga šola. So tudi navtični samouki, ki imajo uspešno opravljen izpit za vodenje čolna, a sidrajo tako, da zavihtijo sidro, kolikor je mogoče, da bi padlo v vodo čim dlje od čolna. Izkušeni navtik se do točke zapelje s čolnom in sidro neopazno spusti v vodo. Učinek je isti, a z neprimerno manj napora. Pa še to. Nad ACI Marino Žut je vzpetina z odličnim razgledom na Kornate. Tam se na primer pogosto zgodi, da navtiki po privezovanju in veselem izkrcanju povprašajo za urnik gondole. Te seveda tam ni in tudi to kaže, kako so se pripravili na svoje križarjenje. Razmere na morju so glede na vreme, vetrove, tokove in podobno lahko za neizkušene kontinentalce nepričakovano nevarne,« pripoveduje Portorožan Gregor Jeretič.

