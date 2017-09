Ne verjemite prijateljem, oglasil se je Fabrizio s facebooka

LJUBLJANA – Ste tudi vi včeraj ali danes prejeli sporočilo od facebook prijateljev, ki se glasi takole? »Prosim povej vsem tvojim kontaktom v messengerju naj ne sprejemajo ničesar od osebe imenovane Fabrizio Brambilla. Ima sliko s psom, je heker in ima sistem povezan z mesengerjem. Če ga sprejme kateri izmed tvojih kontaktov, boš tudi ti shekan, zato se prepričaj, da to vedo vsi tvoji prijatelji. Hvala. Posredovano kot prejeto. Drži prst na sporočilu, na dnu na sredini bo pisalo posreduj (forward), Pritisni to in nato klikni na imena tvojih stikov in jim bo poslano.«

Spletna stran Varni na internetu je ob tem objavila, da skrb ni potrebna, saj gre za potegavščino. »Fabrizio ne predstavlja nobene grožnje za facebook uporabnike in gre za popolno izmišljotino. Prosimo vas, da ne posredujete naprej tega sporočila, saj le širite neresnice. Zakaj nekateri posamezniki sploh začnejo širiti taka sporočila in kaj imajo od tega, nam ni jasno. Gre za večkrat videno potegavščino, samo imena se spreminjajo. Če v bodoče še naletite na taka ‘dobronamerna opozorila’ in niste prepričani, ali je res, potem poguglajte del besedila. Zelo verjetno boste dobili tako razlago.«

Fabrizio, umetnik iz Bologne, je zaradi sporočil prejel številne grožnje, neki moški pa je na facebooku celo zapisal, da odhaja v Italijo, da bi ga pokončal. »Resnično, kaj na rečem na vse to?« je obupan. Torej, če ste prejeli sporočilo, da je Fabrizio nevaren, se mu lahko le pošteno nasmejite in ga nikakor ne delite naprej.