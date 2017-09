Ne verjamem v električne avtomobile

Profesor dr. Rafael Mihalič s fakultete za elektrotehniko že vrsto let trdi, da v Sloveniji sončne elektrarne postavljamo na jeklene konstrukcije sredi polj, ne pa na strehe, pri tem pa se vloge za gradnjo malih hidroelektrarn po predalih ministrstev valjajo več let. Je kritik nekaterih t. i. zelenih pobud, ki se razglašajo za rešiteljice sveta. Slovenija je po njegovem mnenju brez vizije prevzela zgrešeno energetsko politiko Nemčije. Po diplomi je bil asistent na katedri za elektroenergetske sisteme in naprave, med letoma 1988 in 1991 pa je bil zaposlen pri Siemens AG Erlangen, na inštitutu za razdeljevanje električne energije in načrtovanje omrežij. Po vrnitvi v domovino je nadaljeval delo na fakulteti za elektrotehniko; najprej kot asistent, od leta 2005 pa kot predavatelj.



Kolikor vem, imate doma ekološko kmetijo, zakaj ste potemtakem proti obnovljivim virom?

Pljuvam v lastno skledo, boste rekli, saj elektroenergetski sektor zaradi obnovljivih virov cveti. To je pravzaprav res; če bi vso električno energijo pridobivali iz tradicionalnih, preverjenih tehnologij, se pravi termoelektran in hidroelektrarn, potem je dve tretjini energetikov, ki se danes ukvarjajmo z obnovljivimi viri in/ali njihovimi posledicami pri oskrbi z elektriko, odveč. To je torej že politično vprašanje. Proti sem pa zato, ker za sprejemljive stroške in okoljsko vzdržno z obnovljivimi viri (še) ne moremo ustvariti stabilnega elektroenergetskega sistema, ki pa ga industrija potrebuje, če bi že mi brez pripomb prenašali izklope in redukcije. Če že omenjate EKO-vikend kmetijo, naj povem, da obnovljivi viri niso nič kaj eko.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.