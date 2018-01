Ne rekorden minus, enega rekordnih plusov imamo. Preverite, kje je bilo najtopleje

KOPER – »Današnje jutro je na Obali, kjer je okoli 15 °C, med najtoplejšimi januarskimi jutri v zadnjih desetletjih.« To so pred nekaj minutami sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Njihove merilne samodejne merilne postaje kažejo, da je bilo 6.00 in 6.30 še stopinjo topleje na Letališču Portorož, medtem ko je živo srebro pod ničlo padlo zgolj na Kredarici. Tam so izmerili –3 stopinje.

Podatki med 6.00 in 6.30: