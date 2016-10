Ne podrite nam cerkve! prosijo Čemšeničani

ČEMŠENIK – Časi, ko bi v rdečih revirjih z veseljem zaprli kakšno cerkev, so že tako dolgo nepreklicno mimo, da so bolj ali manj pozabljeni. Pa vendar smo priča prav posebnemu paradoksu: kar ni uspelo rdečim veljakom, je v Čemšeniku storila ljubljanska nadškofija, h kateri spada ta hribovska župnija v dekaniji Zagorje ob Savi. Medtem ko sosednji dve trboveljski župniji, sv. Marije in sv. Martina, ter hrastniška Kristusa Kralja spadajo v dekanijo laško-celjske škofije v mariborski metropoliji.



V nedeljo je bila v čemšeniški cerkvi Marijinega vnebovzetja zadnja maša pred zaprtjem, ki so ga iz Ljubljane zaradi varnosti naložili župniku Dragu Markušu. V pismu mu med drugim naročajo, da »glede na ugotovitve strokovnega poročila o stanju poškodb in statični varnosti župnijske cerkve le-to takoj zaprete in prepoveste vstop vsem nepooblaščenim osebam, bogoslužje pa v celoti opravljate v župnišču«.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.