Ne molzejo krav in ovac, ampak polže

BENEDIKT –Dejavnost, s katero se ukvarja štiričlanska družini Fras, je gotovo prava redkost, ne le v Sloveniji, temveč tudi po svetu. Oče Leon, mama Milena, sin Aljaž in njegova partnerica Sara Jodl se namreč ukvarjajo z vzrejo polžev in proizvodnjo kreme s polžjo slino.



Polž ji je ozdravil rano

Prej so imeli vsi svojo službo, Aljaž je bil kuhar, Leon mesar – oba sta delo dobila v Avstriji –, Sara vzgojiteljica v domačem kraju, Milena pa je skrbela za dom.



Vso slino pobirajo ročno Pot do kreme noela je dolga. Vse se začne, ko odrasle polže dajo v njihovo naravno okolje, hranijo jih običajno čez vikend, tako da imajo med ponedeljkom in petkom veliko sline. Polži se takrat začnejo pariti, kar povzroča sproščanje sline. To pobirajo ročno, vsakega posebej je treba prijeti in požgečkati. Kapljice se hitro naberejo, od vsakega dobijo pet solz.

V vasico Trotkovo pri Benediktu, tik pod gozdičkom in nad potočkom, so se preselili pred desetimi leti. Milena in Leon, ki sicer prihajata iz okolice Jurovskega Dola, sta namreč iskala parcelo na samem, kjer ni veliko sosedov. »Ideja za polže se je porodila pred tremi leti, ko so pri Leonu ugotovili, da ima za 0,8 cm premaknjeno križno vretence, in hoteli smo prodati posestvo. Prvi potencialni kupci pa so povedali, da bi kupili parcelo za gojenje polžev, ker da so tukaj popolne razmere za to dejavnost. Na to se sprva nismo ozirali, ampak smo takoj začeli iskati novo hišo, saj je bila naša skoraj prodana. Prišel je nov kupec, ki je imel enako vizijo – gojenje polžev. Nato smo začeli razmišljati in odločili smo se, da jih bomo gojili sami. Začeli smo s predelavo polžev v prehrambne namene, in ker to področje kulinarike v Sloveniji ni razvito, smo to opustili. Nekega večera smo sedeli ob polžih in jih hranili, saj vsaj dan potrebujejo svežo zelenjavo, zdrobljene žitarice, tudi buče, ter razmišljali, kaj naj naredimo s farmo,« je pojasnjeval podjetni Aljaž Fras. Nekega večera je njegova Sara prijela polža in si ga položila na majhno ureznino, ki jo je imela na roki. Drugi dan je rana čudežno izginila. Takrat se jim je porodila ideja za polžjo kremo. Ker v Sloveniji ni takšne kreme, so imeli veliko težav, da so pridobili vse potrebne papirje za nemoteno proizvodnjo. »Ker smo videli, da je v večini polžjih krem na tržišču približno pet odstotkov polžje sline, smo se odločili, da bomo odstopali od konkurence, in dodali smo ji 40 odstotkov polžje sline, kar dela kremo noela edinstveno in takšne še ni v Evropi. Ko smo si uredili proizvodnjo, smo se prijavili na Štartaj Slovenija, kjer smo bili izbrani med osem inovativnih mladih podjetnikov. Po sodelovanju v tem šovu smo morali povečati proizvodnjo, začelo se je z večjim številom polžkov,« pravi naš sogovornik.

Slino pobirajo ponoči

Nihče še ni štel, koliko polžev imajo na farmi, vendar jih je bilo na vrhuncu sezone približno 400.000, morebiti tudi pol milijona. »Morali smo tudi povečati količino pobrane sline, ki je je v normalnem delovnem dnevu 10 litrov. Pobiranje poteka ponoči, saj polžki ob dnevni svetlobi ne plezajo in pridejo iz svoje hišice komaj zvečer in ob vlagi. Vlago jim poustvarimo z veliko zalivanja, pri čemer nam izjemno prav pride naš teren. Postopek pobiranja sline je strogo varovana skrivnost, saj to počnemo prijazno do živali in jim ne škodujemo, po pobiranju sline normalno plezajo naprej. Te polžke ločimo od drugih, da počivajo 10–14 dni in si z obilnim zalivanjem in dohranjevanjem naberejo novih moči, da lahko naslednjič od vsakega polžka dobimo od tri do pet kapljic te izjemno kakovostne sline. Polžja slina je naravni izvor kolagena, hialuronske kisline, alantiona, elastana, vitaminov, proteinov in antioksidantov, v glavnem vsega, kar naša koža potrebuje,« nadaljuje Aljaž.

400 tisoč polžev imajo na vrhuncu sezone.

Dodal je še, da je njihova krema namenjena negi suhe, poškodovane kože, primerna je za vse tipe in je odlična za odstranitev mozoljev, aken, gubic, herpesa, strij in za nego glivičnih nohtov: »Ker je to velik projekt, smo zaposlili pet ljudi, povezali pa smo se tudi z laboratorijem v tujini, saj se mora tako kakovostna krema proizvajati v visoko profesionalnem in nadzorovanem okolju.«