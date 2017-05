Ne jejte vrtnin in ne krmite živali!

VRHNIKA – Po požaru v Kemisu pred dobrim tednom dni so inšpektorji v okolici obrata na Vrhniki začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, sena in silaže.

Analizirali so pet vzorcev trave in dva vzorca solate, analiza petih vzorcev zemlje s kmetijskih površin pa še poteka. Izsledki bodo znani v začetku prihodnjega tedna. Solato in travo je uprava za varno hrano vzorčila, ker sta to trenutno najdostopnejši hrana in krma na prizadetem območju in ker imata vzorca glede na svojo maso največjo površino onesnaženja.





Uprava za varno hrano se je v aktivnosti vključila na lastno pobudo, in sicer zaradi sumov o mogočem onesnaženju hrane in krme.

V radiju 1600 metrov strupeno

Vzorec solate ob avtocesti je vseboval težke kovine pod mejno vrednostjo, dioksini in furani so sicer bili prisotni, a pod mejami, pesticidov pa niso našli. V vzorcu trave iz neposredne bližine pogorišča pa so našli nevarne dioksine in furane nad mejno vrednostjo. Inšpektorji so zato v okolici Kemisa, okoli neskladnega vzorca trave, v radiju 1600 metrov začasno prepovedali pašo in uporabo trave za krmljenje, sena in silaže. Dokler ne bodo znani vsi izsledki analiz, naj prebivalci sadja in zelenjave z vrtov na omenjenem območju ne uporabljajo.

Vsi ostali izsledki vzorcev trave pa so bili po do zdaj analiziranih parametrih skladni.