Ne igrajte se z nogometom

Ko je Slovenija v Aleksandru Čeferinu dobila prvega moža Evropske nogometne zveze (Uefa), ki je za Mednarodonim olimpijskim komitejem (MOK) in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) tretja najmočnejša športna organizacija na svetu, vsekakor pa najbogatejša, je bilo zaznati nacionalno evforijo. Vsi so hvalili prodornega novega vodjo na najbolj elitnem športno-diplomatskem parketu, ki da je v ponos domovini in s svojim prebojem potrjuje teze o sposobnostih ljudi s sončne strani Alp. No, dva meseca pozneje je vloga predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki jo je Čeferin zloščil do superzvezdniškega sijaja, predmet velikih dvomov, sumov, obtoževanj, podtikanj... Skratka, kakor hitro je veliki avoritativni šef odšel v tujino, se je na domači sceni začel krvavi boj za njegovo nasledstvo. In vse poteka zelo v slogu neštetih politikantskih zgodb, ki smo jim v samostojni Sloveniji priča vsaj pred vsakimi volitvami, pa tudi ob vsaki aferi in aferici. Namreč nekaj se namigne, da se dvigne prah in vznemiri javnost ter preusmeri njena pozornost, potem pa vse tiho je bilo.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«