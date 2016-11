Ne boste verjeli, v čem je Pahor podoben Trumpu

SEVNICA – V okviru sevniškega občinskega praznika je to posavsko mestece obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor. Skupaj s partnerico Tanjo Pečar sta bila na osrednji slovesnosti, med govorom pa Pahor ni pozabil niti Sevničanke Melanie Trump.

Razkril je celo, da sta si z Donaldom Trumpom podobna. Navzočim je namreč zaupal, da stari starši njegove partnerice izhajajo prav iz Sevnice in da je iskanje korenin v Sevnici očitno postalo moderno.

Sicer pa je bil v Sevnici že štirikrat. Tokrat je poudaril pomen lokalne samouprave, sodelovanja, enotnosti in ohranjanja evropske ideje. Sevnica, ki je bila do nedavno najbolj znana kot občinsko središče in po uglednih podjetjih, kot so Lisca, Kopitarna in Tanin Sevnica, po vrhunskem salamarstvu, čebelarstvu in vinarstvu, je zadnje leto in predvsem po nedavni izvolitvi Trumpa za novega ameriškega predsednika v ospredju zanimanja medijev zaradi njegove žene Melanie, ki je otroštvo preživela prav v tem mestu.