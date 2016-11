Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo na Obali

LJUBLJANA – Potem ko smo tudi mi poročali o vremenskih nevšečnostih, ki so zvečer in ponoči zajele zlasti Obalo , so se oglasili še vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Ti so namreč razkrili vzrok obilnih padavin. Pravijo, da je zvečer na Obali »odtrgal oblak«, kar je povzročilo, da je v Portorožu v nekaj urah zapadlo več kot 100 milimetrov padavin.

V nedeljo zvečer se je na obali "odtrgal oblak". V nekaj urah je v Portorožu padlo več kot 100 litrov dežja na m2. — meteo.si (@meteoSI) November 21, 2016

Danes bodo nekatera najbolj izpostavljena mesta ob Krki in Ljubljanici še poplavljena.

Sicer pa je pred nami teden dni dokaj toplega vremena. Več sonca bo v vzhodnem delu države, na zahodu lahko občasno tudi dežuje. Temperature se bodo čez dan dvignile do 17 stopinj Celzija, danes in v torek bo še pihal jugozahodnik.

Od nedelje naprej pa kaže na prodor polarnega zraka iznad severne proti srednji Evropi in Alpam, tako da se prihodnji teden obetajo nižje temperature.