Naužijte se sonca, pripravlja se motnja

LJUBLJANA – V tem tednu se nam še naprej obetajo sončni in topli dnevi. Danes bo sicer nekaj več oblačnosti, kot je je bilo v nedeljo, vseeno pa bo prijetno toplo, vse do 25 stopinj Celzija.

Kot nam je povedal dežurni vremenoslovec Agencije RS za okolje (Arso) Jure Cedilnik, se bo podobno – suho, toplo in sočno vreme – nadaljevalo, temperature po bodo podobne kot v preteklih dneh. Dnevne so za ta čas precej visoke, so pa zato jutranje kar nizke, tako da se povprečje na koncu nekako izravna. Ob jutrih bomo še gledali meglo, a le do vremenske motnje, ki se nam obeta v petek.

»Začel bo pihati nekoliko močnejši veter in pritekati vlažnejši zrak. Megle najbrž ne bo več toliko, bo pa bolj oblačno,« pravi Cedilnik. Po njegovih besedah bo tudi nekaj dežja, zlasti v zahodnih krajih, medtem ko bo na vzhodu tudi ob koncu tedna še predvidoma sončno. V soboto in nedeljo bo verjetnost za padavine malce večja, potem pa se spet obeta suho vreme.