Nateg: pregled dojk po 37 evrov

LJUBLJANA – Slovenijo so po spletu in družabnih omrežjih preplavila vabila na preventivni pregled dojk v Zavod Zdravje. Pri tem za diagnosticiranje uporabljajo, piše v oglasu, medicinski aparat, ki odkriva sumljive spremembe (tumorje, rakasta obolenja) pet let, preden jih zaznajo obstoječe klasične metode, in to s 96-odstotno zanesljivostjo. Poleg tega je pregled neinvaziven, neboleč, brez sevanja in diskreten, še piše v ponudbi. A to še ni vse, storitev ponujajo prek različnih spletnih portalov s popusti: privoščimo si jo lahko že za borih 37 evrov.

Ne uradna medicina, ampak bioresonanca

Žal je vse to prelepo, da bi bilo res! In ni, ponudba je zavajajoča. Vsakdo, ki prebere oglas, pomisli, da gre za medicinsko metodo, ne nazadnje o tem priča že ime, Zavod Zdravje. A ta nima prav nobene povezave z uradno medicino, še zlasti ne z Zdravstvenim zavodom Zdravje, ki ga vodi eden najbolj priznanih zdravnikov v Sloveniji, dr. Marko Bitenc.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«