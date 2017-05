Nastala močna nevihtna celica: mogoči močni nalivi in toča

LJUBLJANA – Po podatkih Agencije RS za okolje je v bližini Ilirske Bistrice nastala močna nevihtna celica. Zato so možni nalivi, viharni veter in toča. Nevihta se počasi giba v smeri proti vzhodu. Zvečer bodo v Sloveniji še lahko nastale posamezne močnejše nevihte.

Za noč vremenoslovci napovedujejo spremenljivo oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, sprva tudi posameznimi nevihtami. V torek pa bo sončno, le popoldne bo še nastala kakšna kratkotrajna ploha.