Naši vetrni zvončki so največji v Evropi

MOZIRJE – Pozeba, ki je pred dnevi udarila v večjem delu Slovenije, niti Mozirskemu gaju ni prizanesla. Sreča v nesreči pa je, da je okrog 150.000 tulipanov dobro preneslo temperature tja do pet stopinj pod ničlo. Le nekaj najbolj ranljivih mladih kultur je ozeblina uničila, večina cvetja in rastlinja pa je preživela brez hujših posledic. Tako se park že spet odpira v izjemni lepoti več desettisoč mačeh novih barvnih trendov ter domiselno oblikovanih gredic, tulipani pa so kot rozine na potici med peščenimi potmi ter negovanimi tratnimi zelenicami. Ekološko hortikulturno društvo po decembrski svetlobni pravljici v gaju tokrat ponuja gaj v novem sijaju.



Vetrni zvončki, ne le za mladoporočence



Letošnja novost je prav posebna spremljava ob poročnem salonu sredi parka, ogromni vetrni zvončki namreč, ki bodo prav gotovo privabili številne mladoporočence. Pa ne le njih. Atrakcija bo osupljiva za vse, ki bodo prisluhnili nebeškim zvokom. Po pišu vetriča in rahlem nihaju kemblja (velikega lesenega tulipana) je zaslišati posebne zvoke iz prosto obešenih in tonsko balansiranih resonančnih cevi. Uglašeni zvončki so naravno glasbilo, ki deluje po principu potiska vzgonskega vetra na nihalo, to pa se nato po naključju odbija od različno dolgih uglašenih cevnih instrumentov. Bolj ko je nežen zagon vzvoda, lepših in različnejših frekvenc so toni, torej vetrni glasovi.



Ko je ustvarjalec ljudskih glasbil iz Zgornje Savinjske doline Anton Petek dobil idejo, da bi izdelal vetrne zvončke za popestritev nekaterih predelov v naravnem parku Mozirski gaj, je najprej naredil nekaj vzorcev. Medtem je temeljito proučeval podobna glasbila v naravi in ugotovil, da je na svetu le malo takih na veter, največje zvončke, ki so v Guinnessovi knjigi rekordov tudi registrirani, so izdelali v Ameriki, v Evropi pa naj bi bili največje prav tisti, ki jih je nameraval izdelati on.



Ko je s svojo idejo navdušil še upravljavce Mozirskega gaja, predvsem pa predsednika Darka Beleta, je vse skupaj hitro steklo. Po dobrih dveh mesecih so pred dnevi, prav na svetovni dan Zemlje, v Gaju dokončno zmontirali več sto kilogramov težke nosilce ter nanje obesili natančno preračunane glasbeno utripajoče aluminijaste cevi. Najdaljša meri 584 centimetrov, preostale štiri so krajše, a tudi najkrajša je še vedno dolga kar 368 centimetrov.



Avsenikovo drevo bo razprlo krošnjo



V parku slovenskih vrtnarjev ter hortikulture je za letos načrtovanih še več razstav in dogodkov, ki bodo privabljali obiskovalce iz Slovenije in tujine. Od pomladi do jeseni je namreč narava darežljiva z lepotami, cvetenjem in olistanimi grmiči ter drevesi. Gredice in poti vodijo do etnografskih objektov, skulptur, orodij in predmetov iz šibja. Vse vrste dobro ohranjenih objektov so pravi muzej na prostem.



Nizvodno ob desnem bregu je globoko, poribljeno korito Savinje, na nasprotni strani rokav potoka, ki napaja veliko jezerce ob ribiškem domu, vmes pa poganja mlinsko kolo delujočega mlina. Na zahodni strani je pravljična kapelica sv. Valentina, ob njej vinogradniški vrt s potomko najstarejše trte z Lenta, niže ob potoku pa miniaturni mlin, žaga venecijanka, zgornjesavinjski kozolec, kovačnica, planinsko zavetišče, Svejin visoki leseni razgledni stolp, preužitkarska koča, zelenjavni vrt ter gartlc, še danes viden na višinskih kmetijah Zgornje Savinjske doline. V Mozirski gaj vabijo tudi čebelnjak z medovitim vrtom, mostički s tolmuni, ptičje zavetišče, prelepi kašči pa sta kot stražarnici lepote in etnološkega sporočila.



Gaj bo v teh dneh znova obarvan tudi z liki iz risanih serij, priredili bodo razstavo velikih kač in eksotičnih plazilcev. Lani posajeno Avsenikovo drevo bo razprlo bujno zeleno krošnjo. Posebno doživetje pa je kajpak avtohtona kulinarična ponudba v novem vrtnem ambientu.