Naši medvedje spijo manj, seksajo pa več

LJUBLJANA – »Pri nas medvedje v povprečju spijo 74 dni, drugje po svetu pa v podobnih razmerah spijo dvakrat več, od 120 do 140 dni,« pravi dr. Miha Krofel z ljubljanske biotehniške fakultete, ki je s kolegi in sodelavci z zavoda za gozdove raziskal medvedje zimovanje. Primerjava z raziskavami, ki so jih opravili po Evraziji in Severni Ameriki, je pokazala, da medvedi v Sloveniji v brlogu preživijo bistveno manj časa: samice, ki v tem času polegajo mladiče, 45 odstotkov in samci 56 odstotkov manj časa, kot bi pričakovali za našo geografsko lego.

