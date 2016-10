Naši avtomehaniki so evropski prvaki

LJUBLJANA – Najnovejši evropski prvaki so do končnega naslova prišli, če verjamete ali ne, tudi s pomočjo mišelovke, štirih zgoščenk, kulija in vrvice. Da je namreč njihovo vozilo s pogonom na mišelovko potem oddrvelo kar 26 metrov proč, najdlje med vsemi, »je bila potrebna zvrhana mera znanja pa tudi iznajdljivosti«, je ponosno sporočil Jurij Kočar, selektor najboljše ekipe mehanikov (diagnostikov) za pomoč na cesti v Evropi. In je pokazal tega hudička na štirih CD-kolescih, ki ga je že v naslednjem trenutku izstrelila mišelovka. »Poglej, odviješ in spustiš!« je razigrano vzkliknil Kočar in tudi njegov sodelavec inženir se ni mogel načuditi.



Osemintridesetletni elektrotehnik je na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) že vse od leta 2001. Od avtomehanika se je povzpel do tehničnega inštruktorja, »kar pomeni«, nas je poučil Kočar, »da skrbim za pripravo približno sto mehanikov na AMZS, jih poučujem, iščem dobro prakso in novitete, poskušam razjasniti delovanje najnovejših sklopov v vozilu«.



Avtomobilizem je panoga, ki se spreminja z noro hitrostjo. Zares je težko slediti vsem novostim. Jurij Kočar pri AMZS skrbi, da je ta zaostanek čim manjši. »Vse skupaj teži k spoštovanju protokolov in predpisov o zmanjševanju emisij, zato se spreminja tudi sleherni del avtomobila, od volanskega obroča do dezena na pnevmatiki.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«