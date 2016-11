Našega očaka Triglav prestavili na Balkan

LJUBLJANA – Marsikaterega slovenskega gorohodca je pred časom razveselila novica, da bo na sporedu srbske (ali bosanske) televizije Al Jazeera Balkans nadaljevanje oddaj o gorah Balkana. »Po uspešni prvi sezoni dokumentarne serije Vrhovi Balkana, v kateri smo lahko spoznali Triglav, Velebit, Prenj in Staro Planino, so se snovalci v njenem nadaljevanju mudili na vrhovih Kamniško-Savinjskih Alp, Gorskega kotarja, Durmitorja, Olimpa in Meteore,« je bilo sporočeno TV-občinstvu.



Po novem Zahodni Balkan?



Če bi Slovenci še nekako požrli »spodrsljaj«, da so na Balkanu Kamniške in Savinjske Alpe, nikakor niso mogli tega, da naj bi bil prav tam tudi Triglav. Nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Franci Ekar je ob tej televizijski napovedi takoj sprožil alarm. Že leta 2003 je dal kot predsednik PZS pobudo, da naj bi dotlej neformalni Club Arc Alpin, Združenje držav alpskega loka, tudi uradno registrirali, kar se je zgodilo naslednje leto, članice pa so slejkoprej planinske organizacije Nemčije, Italije, Avstrije, Francije, Švice, Slovenije, Južne Tirolske in Liechtensteina. Kot se je vedelo, da je postal podpredsednik Slovenec Danilo Škerbinek, se je natančno vedelo in se še ve, da sega alpski lok od Monaka do Dunaja in da Alpe kajpada niso bile nikoli na Balkanu.

