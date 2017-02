Naša pesa za  hrvaški sladkor

LJUBLJANA, ORMOŽ – Nekdanji kmetijski minister, evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je četrti regijski Evropski pogovor o krožnem gospodarstvu posvetil razvojnim možnostim na območju občin v Podravju, ki so v domeni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) oziroma njenega ptujskega zavoda. Evropski poslanec je na omenjenem pogovoru poudaril, da slovenski kmetje že stoletja oziroma tudi iz roda v rod prenašajo svoje izkušnje po načelih krožnega gospodarstva, in dodal, da zato srčno upa, da se bo tudi v Sloveniji z novostmi v preskrbovalni verigi upoštevanje načel krožnega gospodarstva le še (o)krepilo. No, hkrati pa je, kajpak, povsem pričakovano tudi še enkrat pozdravil (pohvalil in podprl) prizadevanja članov Društva pridelovalcev sladkorne pese Slovenije za vnovično obuditev pridelave sladkorne pese na območju Slovenije: »Sladkorna pesa je šampionka med poljščinami v krožnem gospodarstvu, o čemer smo se lahko prepričali med študijskim obiskom v Belgiji in na Nizozemskem...«

