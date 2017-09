Naš kipar pobegnil iz zadrske bolnišnice

LJUBLJANA, ZADAR – Akademski kipar Metod Frlic, ki je pred dnevi ob 166. obletnici rojstva pisatelja in politika Ivana Tavčarja, na njegovem posestvu na Visokem pri Poljanah odkril doprsni kip tega slovenskega literata, o čemer smo obširno pisali, ni dajal prav nič vedeti, da je pred slabimi tremi tedni med dopustovanjem na Hrvaškem preživljal pravi pekel. »Na srečo se je vse srečno končalo,« pravi kipar.



S partnerico, psihologinjo in znanstvenico Liljano Šprah sta bivala v apartmaju na otoku Ugljan, ta leži nasproti obmorskega mesta Zadar. Bila je nedelja, ko je Frlica »začelo kuhati«. Dobil je vročino, vse bolj ga je bolela glava in mislil si je, da gre le za hudo obliko gripe. Vzel je tablete, ki jih je imel s seboj, a po dveh dnevih mu še kar ni odleglo. V sredo zjutraj se je zato, kot pripoveduje, odpravil v ugljanski zdravstveni dom, kjer so mu dali antibiotike, a stanje se ni izboljšalo. Zato se je vrnil v četrtek zvečer, kjer so mu svetovali, naj gre raje v zadrsko bolnišnico oziroma na infekcijsko kliniko. Tja je prišel v petek zjutraj in že takoj ga je zmotila nečistoča, ki je vladala v bolnišnici. Česa takega na infekcijski kliniki zagotovo ni pričakoval.



