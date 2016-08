Narediti želi najboljši avto na svetu

Leta 1965 na Ptuju rojeni Aljoša Tušek se je po uspešni dirkaški karieri odločil narediti svoj avto. In to ne navadnega – hotel je narediti najboljši športni avto, avto, ki bo nekaj posebnega. Po začetkih v navezi s slovaškim športnim avtom K1 attack je pred leti predstavil model renovatio T 500, ki je imel le še malo skupnega s K1, predlani pa je na razstavi Top Marques Monaco v družbi najimenitnejših imen avtomobilske industrije pokazal prototip superšportnika TS 600. Vmes se je preselil iz Slovenije v Avstrijo, se povezal z avstrijskim poslovnežem Jacobom Carlom Spiglom, s čimer se je podjetje preimenovalo v Tushek & Spigel Supercars, zdaj pa je pripravljen, da svetu pokaže, kaj zmorejo njegovi avtomobili.



Nazadnje sva se videla leta 2012, ko ste predstavili renovatio T 500. Kaj se je zgodilo vmes?



Vmes se je zgodilo marsikaj. V bistvu je TS 500 (oziroma renovatio T 500) kriv, da smo proizvodnjo kar malo ustavili. Leta 2014 smo šli v Monaco in imeli nekaj povpraševanja po petstotici, imeli pa smo srečo, da smo srečali zelo vplivne ljudi iz avtomobilske industrije, ki jim je bil naš projekt všeč in ki so nas opozorili na določene stvari, na katere nismo bili pripravljeni. Če pogledamo firme, kot je naša, jih velika večina propade že zelo zgodaj. To ni neka strašno profitabilna dejavnost in ni lahko dobiti investitorjev. Pridružil se nam je Martin Leach, nekdanji predsednik uprave (evropskega) Forda, ki nam je svetoval, naj se stvari lotimo na pravi način in ne prehitro. Kot veste, sem začel s slovaškim športnim avtom K1 in tudi tam se je pokazalo, da se zadeve ne da speljati na hitro. Martin Leach je pripeljal bivšega šefa marketinga pri Ferrariju in McLarnu Maria Michelija in on nam je pripravil plan za deset let, ki se ga poskušamo držati. Odločil sem se, da bi bili radi resen avtomobilski proizvajalec in da ne bi delali samo za marketing, ampak več za razvoj. Hočemo narediti najboljši avto na svetu. In mislim, da se bo to zgodilo marca naslednje leto.

