Narava kaže zobe: voda zaliva kleti, gasilci v akciji

SLOVENJ GRADEC, BOVEC – Kombinacija padavin in taljenja snega je po državi že povzročila nekaj nevšečnosti.

V naselju Troblje v občini Slovenj Gradec je meteorna voda zvečer zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Pameče - Troblje, ki so s potopno črpalko izčrpali okoli 3000 litrov vode in s prekopavanjem zemljine za hišo preusmerili dotok vode.

Uprava za zaščito in reševanje poroča tudi, da so popoldne v kraju Trebenče v občini Cerkno gasilci PGD Poče - Gorje odstranili kamenje na lokalni cesti, ki se je zaradi dežja usulo na cesto.

V Čezsoči v občini Bovec so z bagrom prekopali kolovoz ob stanovanjski hiši in preprečili poplavo v objekti, na Bogatah v Bovcu pa so s težko mehanizacijo naredili 20 metrov dolg nasip iz polivinila in proda ter tako preprečili nadaljnje zamakanje tamkajšnje kravje farme. V okolici farme so prekopali tudi jaške in izčrpali vodo.

Popoldne je na Sejmarski ulici v Vuzenici zaradi hitrega taljenja snega voda začela zalivati stanovanjski objekt.

V kraju Idrsko pa so kobariški gasilci z vrečami peska in deskami preusmerili tok meteorne vode, ki je zalivala klet stanovanjske hiše, še poroča uprava za zaščito in reševanje.