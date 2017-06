Napovedujejo točo: tako debela naj bi bila zrna

LJUBLJANA – Danes pričakujemo močnejše nevihte, možno je tudi neurje s točo, poročajo na spletni strani neurje.si in dodajajo, da utegne padati toča premera treh centimetrov. Ali se z njihovo napovedjo strinjajo, smo preverili pri dežurnem prognostiku Agencije RS za okolje (Arso).

Dežurni meteorolog Luka Ravnik je potrdil, da obstaja možnost močnejših neviht, da je za zdaj vse mirno, je pa v bližini vremenska fronta, ki bo Slovenijo prešla popoldne in zvečer. »Do takrat bo zaradi kombinacije bližine fronte in dnevnega pregrevanja možno, da nastanejo močnejše nevihte in plohe.«

Takšna je trenutna vremenska slika

Ali bodo zrna toče res imela premer treh centimetrov, je po Ravnikovih besedah težko napovedati. »Če je močna nevihta, lahko pride tudi do močnejših sunkov vetra, toče, nalivov.«

Bo pa v naslednjih dneh več sonca. »Morda bo v soboto stopinjo ali dve hladnejše. Na vzhodu bo več oblačnosti. Možno je, da bo jutri popoldne še kakšna ploha, potem pa bo postopoma tudi več sonca. V ponedeljek bo še toplejše, temperature bodo okoli 30, nato pa bodo še višje.«

Nevihte in plohe se bodo spet pojavile v sredo in četrtek.