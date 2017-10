Napovedujejo neverjetno topel oktober

LJUBLJANA – »Prihaja babje poletje,« so zapisali vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Po svežem in mokrem septembru nas namreč čaka daljše obdobje suhega, toplega in tudi sončnega vremena. Obdobje stabilnejšega vremena bo izrazitejše po četrtku, ko se bo do nas razširil anticiklon.

Temperaturna inverzija

»Za topla obdobja v oktobru so značilna izrazita dnevna nihanja temperature. Razlog za velike razlike je temperaturna inverzija,« pravijo vremenoslovci. Zjutraj je po nižinah lahko megla, temperature pa zgolj okoli 5 stopinj Celzija, medtem ko je sonce čez dan še vedno dovolj močno, da razkroji meglo, hkrati pa se zrak pri tleh premeša z zrakom iz višjih plasti. V takšnih dneh se lahko ogreje do 20 stopinj in več, celo čez 25.

Najbolj vroče je bilo 5. oktobra 2011, ko se je v Slapu pri Vipavi ogrelo celo do 30 stopinj Celzija.

Kako toplo bo oktobra?

»Na to vprašanje še ne moremo odgovoriti. Najverjetneje bo najvišja temperatura od 20 do 25 stopinj. Razlike v temperaturi so med posameznimi kraji zaradi vpliva reliefa in lokalnih vetrov lahko zelo velike,« odgovarjajo strokovnjaki.