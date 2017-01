Napovedane snežinke in opozorilo Arsa

LJUBLJANA – Če ste mislili, da so se snežinke za nekaj časa poslovile, ste se zmotili. Danes bo zlasti na jugu in vzhodu države lahko rahlo snežilo, drugod pa bo večinoma oblačno ali megleno.

Po napovedih vremenoslovcev Agencije RS za okolje (Arso) bo samo v višjih legah in na Primorskem bolj jasno. Pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo proti večeru krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od –4 do 0, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v sredo, ko bodo jutranje temperature vztrajale pod lediščem – med –11 in –6.

Ob temperaturni inverziji zrak bolj onesnažen

V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo suho zimsko vreme s temperaturno inverzijo. Več sončnega vremena bo v gorah in na Primorskem, po nižinah in kotlinah v notranjosti Slovenije pa bo precej megle ali nizke oblačnosti z nizkimi temperaturami.

Arso je zaradi onesnaženja zraka izdal tudi opozorilo: »Danes bo visoka stopnja onesnaženosti zraka z delci PM10 po nižinah celinske Slovenije, na Primorskem bo onesnaženost zraka majhna. Jutri pričakujemo, da se bodo še vedno visoke ravni delcev prehodno nekoliko znižale,« so zapisali.

Zemljevid Slovenije je medtem zaradi nizkih temperatur še vedno obarvan rumeno, ki pomeni najnižjo stopnjo nevarnosti.