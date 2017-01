Napoved: obetajo se »spektakularne« temperature

LJUBLJANA – Za petek je videti da bo padla večja količina padavin, kot je kazalo še pred dnevi. Na facebook strani ciklon.si napovedujejo »spektakularne« vremenske razmere in dodajajo, da bo do sobotnega jutra zapadlo med 5 in 20 centimetri snega.

Tako hladnega jutra še ni bilo

»Tisti sekundarni ciklon, ki je kazal v nedeljo okoli 1010 se je sedaj poglobil na okoli 999 mbar na morskem nivoju. Prodor gre toliko zahodneje, da je pričakovati nekajurno sneženje v večjem delu Slovenije razen na Primorskem oz. ob obali,« so napovedali na ciklon.si.

V nadaljevanju dodajajo, da bo v višinah pihal močan jugozahodni veter, ki bo nižje v petek čez dan spreminjal smer v severovzhodno/vzhodno smer. »Spektakularen bo tudi dvig temperatur, tole jutro je bilo ekstremno mrzlo še posebej, ker ni bilo snežne odeje, vsaj v Ljubljani, tako hladnega jutra v Ljubljani ni bilo že od 25. januarja 2006,« so zapisali in dodali, da že sedaj ponekod na vzhodu piha zmeren jugozahodni veter in temperatura lepo narašča.

»Jutri se bodo začele pojavljati padavine v popoldanskem času, najprej na jugozahodu in Notranjskem, pihal bo jugozahodni veter, v noči na petek pa se bodo nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije, sprva bo rahlo snežilo, ob dotoku še toplejšega zraka pa bo v osrednji in južni Sloveniji sneg prehajal v dež, v severni bi se lahko izšlo brez dežja, še posebej v Zgornjesavski dolini.« V nadaljevanju dodajo, da bo po neprevetrenih dolinah in tam, kjer bo temperatura ostala pod lediščem, nevarnost žledu in poledice.

Zapadel bo sneg

»Proti petkovemu opoldnevu se bo od severovzhoda začela hitro ohlajati in meja sneženja se bo v večjem delu Slovenije spet spustila do nižin, pričakovati je nekajurno sneženje, še najmanj padavin bo na severovzhodu, do sobotnega jutra bo zapadlo med 5 in 20 cm snega, lokalno seveda tudi več, največ snega bo predvidoma v južni Sloveniji. V nadaljevanju kaže precej negotovo, vsekakor pa toplejšega vremena še nekaj časa ne bo. Nastal bo sredozemski ciklon, ki bi lahko prihodnji teden vplival tudi na vreme pri nas, še posebej na vzhodu Slovenije. Pihala bo zmerna do močna burja, v notranjosti mrzel severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature bodo ostale večinoma pod ničlo, zjutraj pa bo temperatura okoli –10 °C,« je za ciklon.si zapisal Gregor Skok.

Kaj pa pravi uradna napoved na strani Agencije RS za okolje (Arso)?

Napovedujejo, da bo v petek oblačno. Dopoldne se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del države. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo dež od severa prešel v sneg. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Arso do nedelje napoveduje suho vreme, v ponedeljek pa naj bi se povečala možnost rahlega sneženja.