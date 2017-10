Napoved: Največja sprememba na Pop TV in Kanalu A po osamosvojitvi

LJUBLJANA – Skupina United Group, ki je poleti napovedala prevzem družbe Pro Plus, pod okriljem katere oddajata televiziji Pop TV in Kanal A, je po poročanju medijev dobila zeleno luč ministrstva za kulturo. O prevzemu mora zdaj odločiti še Javna agencija RS za varstvo konkurence. Potem ko je skupina United Group v začetku julija objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji (Pop TV, Kanal A) in na Hrvaškem (Nova TV), je vlogo za soglasje za prevzem družbe Pro Plus na ministrstvo za kulturo in agencijo za varstvo konkurence oddala družba v njeni lasti Slovenia Broadband s sedežem v Luxembourgu.

Zelena luč ministrstva

Ministrstvo je zeleno luč za prevzem že prižgalo, pri agenciji pa postopek presoje še poteka, danes poročata časnika Delo in Večer. Kot sta izvedela časnika, je ministrstvo vlogo s sklepom zavrglo zaradi nepristojnosti. Svojo odločitev je utemeljilo s tem, da družba Pro Plus v razvidu medijev ni vpisana kot izdajatelj televizijskega programa, zato Slovenia Broadband za prevzem ne potrebuje soglasja.

To je nenavadno zato, ker zakon o medijih v 57. členu jasno določa, kdo ali kaj so povezane osebe, in po tem členu je nedvoumno, da Pro Plus, Pop TV in Kanal A sodijo pod povezane osebe, dodaja Delo. Na vprašanje, zakaj pri presoji niso upoštevali 57. člena zakona o medijih, so na ministrstvu odgovorili, da »nimajo pravne podlage, da bi v okviru tega postopka razširili odločanje o soglasju tudi na povezane osebe«, češ da se člen o omejevanju konkurence nanaša zgolj na pridobitev neposrednega lastniškega deleža izdajatelja medija.

Največja združitev

Po mnenju medijskega strokovnjaka Marka Milosavljevića je povezava skupine United Group in medijske hiše Pro Plus »verjetno največja in pomembna tovrstna združitev v slovenskem medijskem prostoru od osamosvojitve dalje«. Regulatorji bodo imeli zahtevno nalogo, saj bodo morali natančno preučiti vpliv nakupa na več trgih, je poleti opozoril za STA.

V Društvu novinarjev Slovenije pa so opozorili, da bi lahko imel prevzem velike posledice za slovenski medijski trg, zato so agencijo za varstvo konkurence prav tako pozvali, naj skrbno pretehta vse vidike povezovanja.