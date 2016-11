Namesto vlaka prvi balkanski trolejbus

Stoji na kraju, kjer je bila do leta 1995 železniška postaja Lucija, zgrajena leta 1904. Foto Janez Mužič

Parenzana je povezovala Istro od Trsta do Poreča od 1902. do 1935. Foto Janez Mužič

Po njeni trasi tik ob morju, skozi stara naselja, med vinogradi, oljčnim nasadi in gozdovi vodi urejena rekreativna pot. Foto TIC Portorož

Velika umetniška maketa lokomotive številka 37, ki je na poti od Trsta do Poreča sopihala med letoma 1902 in 1935. Foto Janez Mužič

Sredi Lucije stoji novo spominsko znamenje, skoraj tri metre velika kovinska maketa lokomotive. Je umetniška kopija lokomotive številka 37, ki je na poti od Trsta do Poreča sopihala po ozkotirni železniški progi Parenzani oziroma Porečanki med letoma 1902 in 1935. Stoji na zelenici pred stanovanjskim stolpičem in točno na kraju, kjer je nekoč stala železniška postaja Lucija. Poslopje je bilo porušeno pred 21 leti, ko se je moralo umakniti gradnji stanovanj. Tako zdaj nanj spominja prav simpatična maketa lokomotive, ki je postavljena na kamnih, iz katerih je bila zgrajena postaja.

.

