Namesto v smeti v novo življenje

Pručka, ki je 30 let samevala na podstrehi, starinski naslanjač, ki ga je njegov lastnik nameraval zavreči, pokvarjen opekač kruha pa strgana torbica, luknjaste hlače, razpadel nakit – vsi ti predmeti, ki bi prav lahko končali v smeteh, so na prvem Repair Cafeju v Ljubljani dobili priložnost, da zaživijo na novo.



Repair Cafe je kavarniška popravljalnica, družabni dogodek, tečaj raznih spretnosti, nakupovalni izlet in ekološka akcija v enem; obiskovalci se s predmetom, ki potrebuje popravilo ali prenovo, oglasijo na dogodku, ki poteka enkrat na mesec. Ob pomoči mojstrov, z opremo in orodjem, ki jih dobijo v kavarni, popravijo oziroma prenovijo svoj predmet. »Doma pogosto ni ustreznega trenutka, tako pa pridete k nam, tu imamo šivalni stroj, entlarico, in če potrebujete pomoč, vam pomagam,« se prijazno ponudi šivilja Irena Klančar. Poleg šiviljske popravljalnice v Repair Cafeju najdemo tudi lesno delavnico in popravljalnico elektronskih naprav, usposobljeni zaposleni pa vam znajo priskočiti na pomoč tudi pri najbolj nepričakovanih ročnih delih.



»Namen projekta je spodbujati ljudi k ustvarjanju. Prek znanja in veščin, ki jih predajamo, jih opogumljamo, da se bodo prihodnjič sami lotili popravila. Problem potrošniške družbe je, da si ljudje lahko vse kupijo, ampak so nesrečni. Znanstveno je dokazano, da trpimo, če nismo vključeni v proces ustvarjanja. Bolj ko so ljudje vključeni v neki problem, v neko delo, bolj pozitivno razmišljajo. In to je ta socialna inovacija, ki jo želimo izpostaviti z Repair Cafejem,« pojasnjuje pobudnica in vodja projekta Marinka Vovk.



Vsak lahko sodeluje



Ljubljanski Repair Cafe je že druga kavarniška popravljalnica v Sloveniji – prvo so odprli letos poleti v Vojniku – in 1147. na svetu. Vsak zadnji četrtek v mesecu jo gostijo v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici. Nastaja skupaj s številnimi podporniki in sodelavci, med katerimi sta tudi Snaga in ministrstvo za okolje in prostor.



»Pridejo mojstri, brezplačno potekajo šivanje, manjša popravila nakita in torbic, prenavljanje lesnih izdelkov pa tudi popravila gospodinjskih naprav. Vsak lahko nekaj prinese in sodeluje. Bistvo je, da sodeluješ. Tako vidiš, kakšna je vrednost nekega izdelka, in ko naslednjič nekaj kupiš, se vprašaš, ali bi sam to lahko popravil. Težava sodobnega potrošništva je namreč, da je večina izdelkov narejena tako, da jih sploh ne moremo popraviti, kar potrošnjo še pospešuje,« poudarja Vovkova.



Kadar katerega izdelka ni mogoče popraviti, ker mu manjka kateri delček, vam ga v Repair Cafeju – natisnejo. Tridimenzionalni tiskalnik je pravo odkritje tudi na področju ekologije, saj ne ustvari nobenih odpadkov, hkrati pa ponuja možnosti za ustvarjalnost in inovativnost.



»Tale naslanjač je njegov lastnik želel vreči v smeti, pa mu nisem pustila. Z gospodom Francem sva ga pobrusila in pobarvala. S seboj sem prinesla blago v malo bolj retro slogu, da bo na koncu videti kot iz 60. let,« nam je zaupala ena od obiskovalk prvega ljubljanskega Repair Cafeja, prevajalka Sonja Benčina, ki bo s prenovljenim stolom popestrila svojo pisarno.



»Danes sva z direktorjem Snage popravljala opekač, ki ga je prinesel v popravilo, in ga tudi uspešno popravila. V moj kotiček lahko ljudje prinesejo v popravilo vso elektroniko, radio, televizorje, videorekorderje, ne pa pralnih strojev, štedilnikov in drugih večjih stvari. Zame je največji užitek popravljati stare, vintage stvari. Prav zanimivo je odkrivati, kako so bili izdelki nekoč bolj kakovostni,« pravi eden od mojstrov Repair Cafeja Dragan Bačelič. Upokojeni snemalec je tik pred upokojitvijo tu našel službo, v kateri zares uživa in ki je hkrati tudi njegov konjiček – namen ekoloških projektov, kot je ta, je tudi ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest.

Kmalu znova z nami



Dogodki Repair Cafe Ljubljana potekajo vsak zadnji četrtek v mesecu od 12. do 17. ure v Centru ponovne uporabe na Povšetovi ulici. Naslednji bo 27. oktobra.