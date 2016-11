Namesto Dragice bo sesal robot

TRBONJE – Ni ga čez čisto stanovanje, je moto, ki ga dobro pozna vsaka vestna gospodinja, pa seveda tudi gospodinjec. O tem nikakor ne dvomi niti Dragica Kogelnik iz kraja Trbonje v občini Dravograd, ki jo je, kot naročeno, tokratni že jubilejni 40. krog nagradne igre Slovenskih novic Terna še posebno razveselil. »Seveda sem vesela. Zelo sem bila presenečena,« so bile njene prve besede, potem ko je dvignila telefonsko slušalko in izvedela, da jo kličemo s Slovenskih novic. S pomočjo Terne je namreč prišla do novega robotskega sesalnika roomba 651 v vrednosti 430 evrov, ki ga seveda odlikuje ena sama stvar: da zna vse posesati čisto sam. Sogovornica nam razloži, da je že imela podoben sesalnik, a nekoliko cenejšega in manj zmogljivega. In ko se ji je ta pokvaril, si je zaželela novega. Na spletu, kot nadaljuje, je nato poizvedovala prav po sesalniku roomba, a ker ni imela toliko denarja, da bi si ga lahko privoščila, je na koncu vse skupaj ostalo le pri želji. Ko je pod Ternino nalepko zagledala tri enake znakce, sprva ni pričakovala tako bogate nagrade. Še dobro se spomni, kako je pred leti, prav tako s pomočjo Novic, zadela nagrado, ki pa je bila zgolj tolažilna – beležko. »Najprej sem gospo na drugi strani linije vprašala, kaj sem tokrat dobila. Mislila sem, da bo spet beležka,« v smehu pravi sogovornica in dodaja, da jo je odgovor gospe, da ni beležka, ampak sesalnik, seveda zelo razveselil.



Dragici, ki živi v hiši, dela nikakor ne zmanjka. »Zdaj, ko se z vami pogovarjam, sem ravno v štali,« nam pove. Zaupala nam je tudi, da si brez časopisa, ki ga trenutno držite v rokah, ne zna predstavljati dneva. Nanj je, kot pravi, naročena že kar nekaj let. »Tako je: prvo so zjutraj Novice, potem pa vse drugo,« pravi in dodaja, da jih zelo rada prebira. Na koncu z veseljem reši še sudoku. Želela bi si le, da bi Novice lahko brala že navsezgodaj zjutraj, kar je še lahko počela pred zaprtjem pošte v svojem kraju. Novice tako dobi šele okoli desetih dopoldne. »Ne vem, zakaj so jo zaprli? Pač, naša politika...« zaključi 67-letna gospa, ki je pred upokojitvijo delala v trgovini.