Nam grozi epidemija? V bolnišnico sprejeli otroka s hudo nalezljivim virusom

LJUBLJANA – Opozorila, da na vrata Slovenije trkajo ošpice, kot kaže, niso bila zaman. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili, da so prejeli obvestilo o pojavu ošpic v Sloveniji. Dodali so, da so se ošpice pojavile pri otroku, ki se je pred prazniki vrnil s potovanja iz Srbije, kjer se z izbruhi ošpic soočajo že vse od začetka oktobra 2017.

To je letošnji prvi primer pojava ošpic, tokrat je zbolel predšolski otrok, ki je že bil cepljen z enim od dveh odmerkov cepiva. »Prvi odmerek cepiva prejmejo otroci od dopolnjenih 12 mesecev starosti do dopolnjenih 18 mesecev starosti, drugi odmerek pa ob vstopu v osnovno šolo. Po prvem odmerku cepiva proti ošpicam je zaščita 95-97%,« so zapisali na spletni strani.

Ob tem dodajajo, da je pri tej bolezni izjemno pomembno, da ošpice pravočasno prepoznamo. »Vsem, ki se po praznikih vračajo iz tujine, še posebej z območij, kjer trenutno potekajo izbruhi ošpic, svetujemo, da ob pojavu značilnih bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in značilen rdečkast izpuščaj), o tem po telefonu takoj obvestijo izbranega osebnega zdravnika in ostanejo doma. Pomembno je, da ne hodijo v čakalnico in ne širijo bolezni. Glede nadaljnjega ukrepanja naj upoštevajo navodila zdravnika.«

Ošpice so zelo nalezljiva otroška bolezen, ki jo povzroča virus ošpic. Zbolijo pa lahko tudi odrasle osebe. Najučinkovitejša zaščita pred ošpicami je cepljenje, še dodaja NIJZ.