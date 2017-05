Največji navtični sejem na Jadranu

Kljub poskusom hrvaških sosedov, da bi z raznimi navtičnimi sejmi in razstavami portoroški Internautici odvzeli primat med navtičnimi poslovnimi dogodki na Jadranu, bo ta s številnimi domačimi, predvsem pa tujimi razstavljavci in premiernimi predstavitvami plovil tudi letos obdržala sloves največje navtične razstave na Jadranu.



»Po ekonomski krizi, ki je navtiko prizadela še veliko bolj kot druge gospodarske panoge, ob ugodnih gospodarskih trendih v večini evropskih držav opažamo tudi zmeren optimizem na področju navtike. To ocenjujemo tudi po zanimanju uglednih proizvajalcev plovil za udeležbo na našem sejmu,« je povedal glavni organizator Internautice Jure Korenc. V prvih dneh maja v Marini Portorož pričakuje več kot 15.000 obiskovalcev, tudi iz Hrvaške, Italije in Avstrije.



Prve predstavitve



Italijanska ladjedelnica Absolute Yachts bo predstavila pravkar dokončano in dolgo pričakovano motorno jahto absolute 58 fly. Sedemnajst metrov dolgo prestižno jahto poganja najnovejši motor volvo penta D8-800, ki zagotavlja izjemne plovne lastnosti in zelo nizko porabo. Odlikujejo ga tudi velika okretnost, kar je še posebno pomembno v marinah in pristaniščih, in mirna in tiha plovba. Ta najnovejši italijanski navtični biser je svetovno premiero doživel na azijskem navtičnem sejmu Hong Kong Gold Coast, v Evropi pa jo bodo prvič predstavili na Internautici.



Ob tej prestižni evropski premieri si bodo obiskovalci Internautice 2017 v Marini Portorož od 4. do 7. maja lahko ogledali še deset jadranskih. Največja je motorna jahta adler suprema flybridge, ki je dolga prek 76 čevljev. Izdelana je iz karbonskih vlaken, deluje pa na hibridni pogon in s svojo inovativno obliko in napredno tehnologijo v navtičnem svetu premika meje mogočega. Pri konstruiranju in izdelavi so združili znanje strokovnjaki ladjedelske, letalske in avtomobilske industrije. Dizajn zunanjih linij studia Nuvolari-Lenard iz Benetk je pravi magnet za oči. Močne linije in športni profil na jahti te dolžine poskrbijo za obilico zunanjega prostora, kar omogoča potnikom veliko užitka, ki bo toliko večji, ker ob daljših postankih zaradi velike zmogljivosti baterij ni treba vključiti motorja ali generatorja.



Poznavalci navtike in sodobnih tehnoloških rešitev bodo lahko uživali ob ogledu karbonskih vijakov in hibridnega pogona, ki tej velikanki pri hitrosti 8 vozlov omogoča 60 minut plovbe na elektriko. Polnjenje najsodobnejših akumulatorjev traja le eno uro. Adler suprema lahko brez emisij in vibracij pluje vse do hitrosti 10 milj, sicer lahko potovalno glisira z 22 miljami, maksimalna hitrost pa je 28 navtičnih milj.



Na račun bodo prišli tudi ljubitelji jadrnic. Slovensko podjetje Burin Boats, ki je uradni zastopnik francoskega proizvajalca Benetau, je pripravilo jadransko premiero jadrnice ocenanis 38.1, ki domiselno združuje uporabnost, zmogljivost in eleganco. Zaradi dobrega izkoristka prostora lahko ta 38 čevljev dolga jadrnica na krov sprejme tudi do osem potnikov.



Za jadransko premiero bo prav tako poskrbel begunjski Elan – z jadrnico elan GT5. Prvič na Jadranu bo na Internautici 2017 novega člana predstavila tudi hibridna družina Greenline. Jahta greenline 36 je ustvarjena za popoln užitek na morju, preprosto upravljanje pa jo naredi primerno za vsakogar. Njena posebnost je varčna plovba pri vseh hitrostih.



Jadransko premiero bodo doživele še italijanski jahti cranchi E 52 F in 52 S pa princess 49, tempest 570, bavaria cruiser 34, explorer 58 pilot house in prestižni tender walker bay.



Mednarodna komisija, sestavljena iz slovenskih, italijanskih, hrvaških in srbskih navtičnih strokovnjakov, bo tudi tokrat izbrala Jadransko plovilo 2017. V okviru letošnje Internautice pa bo v soboto ob portoroški obali potekalo še letošnje državno prvenstvo v supanju.