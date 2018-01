Največji junak Himalaje postal pravi Slovenec

JESENICE – Lani 11. maja sta se zakonca Nives Meroi in Roman Benet na vrhu Anapurne zapisala v svetovno zgodovino alpinizma, saj sta postala prva zemljana, ki sta skupaj osvojila vseh 14 osemtisočakov. Roman je prvi in edini Slovenec, ki mu je to uspelo, njegova žena Nives pa tretja ženska na svetu. Par živi v vasici Bela Peč (Fusine Laghi) pod Mangartom, slaba dva kilometra na italijanski strani meje pri Ratečah. A vendar je Roman z vsem srcem Slovenec, le da je bil do zdaj uradno italijanski državljan. Včeraj, slabih osem mesecev po njunem zgodovinskem uspehu, pa je s svojimi 55 leti postal čisto pravi Slovenec. Na Upravni enoti Jesenice so mu namreč zaradi njegovih zaslug za narod še uradno podelili slovensko državljanstvo in mu uresničili dolgoletno željo.

