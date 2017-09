Največja stava doživela vrhunec v prvem oglasu v živo!

Laško stava je po vročih spopadih dveh nogometnih legend doživela vrhunec. Največja stava tega poletja, v kateri sta se Sebastjan Cimirotić in Marcos Tavares merila za steklenico Laškega, je namreč dobila zmagovalca. Nogometaša sta se srečala na pol poti in se na celjskem stadionu v finalnem obračunu še zadnjič pomerila v brcanju žoge v različne tarče iz težkih pozicij. In to v resničnem času pred vso Slovenijo v prvem televizijskem oglasu v živo!

Napet finalni obračun s televizijskim prenosom v živo je naposled določil, da steklenica Laškega pripade Tavaresu. Srečnemu zmagovalcu, ki je z zadetkom v steklenico Laškega najbolje dokazal svoje spretnosti, je zaslužen hmeljev napitek še kako teknil.

Vročica na stavnicah se je netila vso poletje, saj je bilo vse do finalnega obračuna na stava.si oddanih skupno več kot 365.000 stav za oba favorita. Zmagovalci pa so tudi vsi, ki so stavili na Tavaresa – in izmed teh je kar 1100 srečnežev, ki bodo prejeli zaboj piva Laško!

#nalegende

www.stava.si

»Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!«