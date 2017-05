Najučinkovitejša (in najugodnejša) rešitev za težave z brezzobostjo

Lep nasmeh je ena najbolj vpadljivih značilnosti, ki jih opažamo na obrazih drugih ljudi, zaradi česar izguba zob za osebe, ki so zaradi tega prizadete, ne pomeni le zdravstvenega in funkcionalnega primanjkljaja, temveč v veliki meri tudi estetski primanjkljaj.

Z inovativnim konceptom All-on-4® implantologija stopa korak dlje pri prizadevanju za odpravljanje težav z brezzobostjo. Ta metoda se je v zadnjih letih izkazala za pravo revolucijo v dentalni medicini, ker v le nekajurnem posegu omogoča popolno rekonstrukcijo čeljusti. Številni pacienti, ki so opravili ta poseg, pričajo o neizmerljivem učinku, ki ga je poseg imel na njihovo zdravje, videz in celotno kakovost življenja.

Kako je videti postopek vstavljanja vsadka All-on-4®?

O posebnostih postopka vstavljanja zobnih vsadkov z metodo All-on-4®smo se pogovarjali z dr.Andrejem Božićem, specialistom implantologije v Dentumu, kliniki, ki jo priporoča Nobel Biocare, vodilni svetovni proizvajalec zobnih vsadkov, ki se uporabljajo za izvirni koncept All-on-4®.

»Po izvedbi temeljite diagnostike (ki vključuje tudi oceno tipa in stanja čeljustne kosti) in konzultacijah s pacientom se dogovorimo o nadaljnjem postopku zdravljenja. Pri posegu All-on-4®se v sprednjo čeljust vstavijo štirje zobni vsadki, na katere se namesti začasni most, dokler se vstavljeni vsadki ne zacelijo. Postopek je končan še isti dan, čez le nekaj ur, z minimalno invazivno in povsem nebolečo metodo vstavljanja. Po približno treh mesecih se izdela definitivna proteza, ki se nato fiksira na obstoječe vsadke.«

Dr. Božić ima za sabo več kot 10 let intenzivnega dela in razvijanja na področju implantologije ter se lahko pohvali s številnimi zadovoljnimi pacienti.

Tudi Vi si povrnite nasmeh z vsemi prednostmi metode All-on-4®

1. Poseg le v enem dnevu

Tudi mi nismo verjeli, a z metodo All-on-4®resnično v le enem dnevu dobite nove fiksne zobe.

2. Povsem naraven videz zob

Zobni vsadki so popoln nadomestek, ker z nadomestitvijo celotne izgubljene strukture povrnejo naraven videz obraza z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi. Znova boste lahko uživali v vseh aktivnostih in prednostih življenja brez strahu in občutja nelagodja.

3. Vsadki z vseživljenjsko garancijo

Pri vstavljanju vsadkov je pozornost namenjena uporabi izdelkov izključno najvišje kakovosti. Vsadki švedske znamke Nobel Biocare, vodilne družbe na trgu zobnih vsadkov, so po zaslugi večletnih raziskav in razvoja na voljo z vseživljenjsko garancijo.

4. Minimalno invazivna in neboleča metoda

Sam postopek je povsem neboleč, čas okrevanja po posegu pa je minimalen.

5. Cenovno ugodna rešitev

V primerjavi s tradicionalnimi implantološkimi posegi, ki imajo višje stroške vzdrževanja in kjer lahko prej pride do zapletov, je koncept zdravljenja All-on-4®dolgoročna, cenovno učinkovitejša rešitev.

Vas zanima metoda All-on-4®? Obrnite se na kliniko Dentum po telefonu na številko +385 1 5802 333 ali prek spletnega obrazca, da dobite osebno prilagojen načrt posega!