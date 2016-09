Najstarejši Slovenec od mrtvih obudil vojaka

LJUBLJANA – Knjigo Mojih sto let je Niko Dragoš, rojen 27. avgusta 1907 v Gribljah v Beli krajini, napisal in v samozaložbi izdal pred devetimi leti. Zdaj je že najstarejši Slovenec vseh časov; dlje, 110 let in 307 dni, je živela le Slovenka Katarina Marinič.



Nikov prvi spomin, zanimivo, seže k smrti stare mame: »Ker je bilo poletje in v hiši polno muh, sem moral sedeti ob postelji in z zeleno vejico odganjati muhe z njenega obraza, medtem ko je dremala. Drugi so bili zunaj po raznih opravilih. Ko so se vrnili z njive in so prišli pogledat k njeni postelji, kako se počuti, so ugotovili, da je, medtem ko sem jaz mahal z vejico, že umrla.«



Te dni, ob obujanju spominov, pa nam je Niko zelo živo opisal, kako je kot graničar na bolgarski meji na hrbtu v polmetrskem snegu prinesel do karavle povsem obnemoglega vojaka. Čezenj so drugi že naredili križ, le Niko se je vztrajno trudil z njim. Uspelo mu ga je oživiti, oficir je Nika pohvalil: »Vsa čast, človeka si obudil od mrtvih!«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«