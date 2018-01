Najstarejša kovačnica žebljev pri nas

Vigenjc Vice, kot so poimenovali staro kovačnico (vsak vigenjc je imel namreč svoje ime), stoji ob potoku Kroparica, ob hiški pa teče kanal, kjer je bilo nameščeno vodno kolo, ki je poganjalo mehove za razpihovanje ognja in za pogon mehanskih kladiv ali norcev. V Kropi, ki je slovela predvsem po izdelavi različnih vrst žebljev, je v starih časih delovalo devetnajst vigenjcev. V vsakem je bilo več ognjišč ter panjev z nakovali, na katerih so s pomočjo posebnega modela izdelovali žeblje.

V Kropi je v starih časih delovalo 19 vigenjcev za izdelavo žebljev.

Ohranjena delavnica ročnega kovanja prikazuje nekdanje orodje in način dela nekoč. Življenje žebljarjev je bilo trdo, pri celodnevnem garanju je sodelovala vsa družina, tudi otroci, ki so prijeli za težko orodje že pri desetih. Družine so vse dneve preživljale ob delu, kosilo, navadno žgance ali enostavne enolončnice, so ženske kuhale kar nad kovaškim ognjiščem, kajti delovni dan je trajal šestnajst ur in s kuhanjem v vigenjci so prihranili veliko časa. Kovači, ki so bili plačani po količini izdelanih žebljev – do dva tisoč na dan –, so sicer z družinami živeli v skromnih podnajemniških stanovanjih v zgornjih nadstropjih velikih hiš bogatih fužinarskih lastnikov.