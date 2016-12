Najstarejša Gorenjka je dopolnila 107 let

JESENICE –»Recept? Skromnost. Skromno življenje, skromna hrana. Pa kontrole pri zdravniku in upoštevanje tega, kar ti reče,« odgovori na klasično novinarsko vprašanje Kristina Tarman. Klasično zato, ker nam vedno skoči iz ust, ko nas pot zanese do koga, ki je star sto in več let. In Kristina Tarman jih je čez sto ravno včeraj naštela že sedem, kar pomeni, da je najstarejša Gorenjka, hkrati je tudi med desetimi najstarejšimi Slovenci. Še vedno živi doma na jeseniški Podmežakli, in to skupaj z 81-letnim sinom Otonom, ki skrbi zanjo, ji kuha, pomaga in tudi skrbno vodi gospodinjstvo.

