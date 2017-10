Najprej predpisi, šele potem otroci

Izkazalo se je, da so dotrajana rumena kovinska igrala, ki so pristala na deponiji, tista iz vrtca Luna, ki so dala prostor igralu izpred knjižnice. Foto: S. N.

CELJE – Po objavi članka, kako so državni uradniki, konkretno varuhi naše kulturne dediščine, otroke prikrajšali za igro pri Osrednji knjižnici Celje, kjer je bilo na terasi pri kavarni Miško Knjižko, prekriti z umetno travno rušo, večje igralo, ki so ga zaradi odločbe ministrstva za kulturo ter predhodno zahteve Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine odstranili, se je odzvalo veliko bralcev, ki se nad tem zgražajo. Anonimni pošiljatelj nam je poslal fotografijo, ki naj bi dokazovala, da je igralo končalo na deponiji in ni bilo prepeljano v enega od celjskih vrtcev, kot so pojasnili na Mestni občini Celje. »Na občini lažejo. Igralo je končalo na deponiji in čaka na razrez,« je pisalo ob fotografiji.

