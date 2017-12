Najprej policijska globa, potem medalja za hrabrost

LJUBLJANA – Osemnajst medalj za požrtvovalnost in pet za hrabrost sta včeraj podelila generalni direktor policije Marjan Fank in notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar. Pogovarjali smo se z enim od dobitnikov medalje za hrabrost, ki pa ni policist, ampak občan. Gre za Matijo Riglerja s Praproč pri Ribnici. Ob vprašanju, ali so ga policisti nagradili le z medaljo za junaško dejanje ali tudi z globo, mu je postalo kar malce nerodno: »Neka malenkostna je res bila, dobil sem minimalno, najverjetneje zato, ker sem se potem zares potrudil, da sem človeku rešil življenje. Pa saj to sploh ni pomembno, veliko pomembneje je, da se vse skupaj ni končalo tragično.«

V vozniku prepoznal znanca

Matija je med tistimi 23 policisti in občani, ki so v letošnjem letu zaradi pomoči potrebnih soljudi svojo varnost postavili na drugo mesto in so jih zato s posebnimi častmi sprejeli v Policijski akademiji v Tacnu.

Zgodilo se je 22. julija, ko je na eni od ribniških lokalnih cest s traktorjem, v katerem je bila tudi njegova osemletna hči, trčil z osebnim avtomobilom. Hči se je v trku lažje ranila, voznik močno zmečkanega avtomobila pa je z zdrobljeno golenico obsedel ukleščen v vozilu. »Prišel sem do avta, v vozniku sem prepoznal znanca. Oči je imel zaprte, ni bil odziven, kot bi napol spal.

