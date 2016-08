Najprej je bil v Novicah, zdaj za njim tiralica

NOVO MESTO – »Nikoli še nisem bil pri sodniku za prekrške, nikoli!« nam je še pred dnevi zatrjeval Rašid Alikić, ko je na dolgo in široko razlagal, kako so ga policisti, kot se je pozneje res izkazalo, pomotoma vzeli na piko zaradi prometne nesreče na Vojkovi v Ljubljani. Povzročitelj je pač pobegnil s kraja dogodka, glede na izjavo priče, ki si je zapisala registrsko tablico, pa so nato policisti poklicali Alikića. »Kje da sem bil, pa kdo se to zajebava?!« je ves ogorčen odgovarjal policistom, ki so kmalu ugotovili, da zapisana in posredovana registrska številka ni bila pravilna. No, znal je veliko povedati glede tega, kako zna biti družba diskriminatorna do Romov in kako dobre odnose ima z brežiško policijo. »Kadar potrebujemo pomoč, nam nihče ne pomaga!« je povedal, sin Guci pa mu je vskočil in ga popravil: »No, edini, ki nam pomaga in je resnično gospod z veliko začetnico, je šef brežiške policije Sandi Hervol!« In še: »Vsi drugi nas kar naprej maltretirajo, včasih imamo res občutek, da bi nas najraje izgnali,« je skoraj prepričan Guci. »Kar zapišite, Hervol je eden najboljših, kar jih obstaja!« nam je še zaukazal Rašid, ki opozarja, da so ga ondan, ko so mu naprtili, da je povzročil nesrečo, pri tem pa še pobegnil, spravili skoraj v infarktno stanje. »Že tako imam povišan sladkor, da o krvnem tlaku sploh ne govorim!«



Posojal in izsiljeval



A če se mu je krvni sladkor lahko kmalu vrnil v normalno stanje, se zna ob njegovi najnovejši prigodi v življenju spet precej zvišati. Le dan po objavi našega članka so policisti na svoji spletni strani objavili tiralico za Alikićem, saj jim je ta, še preden bi ga strpali v pripor, očitno že pobegnil v tujino. Kriminalisti novomeške policijske uprave so 55-letnega hrvaškega državljana, stanujočega v Brežicah, avgusta zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja samovolje po 2. in 4. odstavku 310. člena kazenskega zakonika kazensko ovadili. Kot so pojasnili na PU Novo mesto, naj bi Alikić letošnjega junija in julija večkrat resno grozil 36-letniku in njegovi družini iz Posavja zaradi izterjave dolga, ki je nastal zaradi denarnega posojila oškodovančevemu očetu. Šlo naj bi za posojilo 200.000 evrov (glavnica) za dobo enega meseca in 30.000 evrov obresti. »Poleg omenjene ovadbe so krški policisti osumljenca in njegovega sina ovadili še zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nedotakljivosti stanovanja, saj naj bi v juliju samovoljno vstopila v hišo oškodovančeve družine (ko oškodovanca ni bilo doma) in zahtevala vračilo dolga,« so povedali na novomeški policijski upravi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«