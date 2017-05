Najmlajši poslanec šefa borcev vrgel iz parlamenta

LJUBLJANA – Odbor DZ za obrambo je na nujni seji na zahtevo SDS včeraj razpravljal o financiranju veteranskih organizacij. V SDS namreč ocenjujejo, da je to financiranje nepregledno. Ministrica za obrambo Andreja Katič je slednje zavrnila. »Odkar je razdeljevanje prevzelo ministrstvo za obrambo, je sistem pregleden,« je zagotovila.

Milijoni za borce

V SDS so po besedah Anje Bah Žibert (SDS) razpravo o tej temi zahtevali, ker menijo, da pri razdeljevanju sredstev veteranskim organizacijam ni pravega reda. Po njenih besedah je ministrstvo za obrambo na lanskem razpisu razdelilo 1,5 milijona evrov. Od tega je Zvezi združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB dodelilo 534.000 evrov, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo 432.000 evrov, Zvezi policijskih veteranskih društev Sever 196.000 evrov, vsem drugim društvom in zvezam pa po manj kot 100.000 evrov, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve denimo 96.000 evrov. »Pomenljivo je, da veliko več sredstev prejemajo veterani druge svetovne vojne kot veterani vojne za Slovenijo,« je dejala. Temeljna težava za takšno razdeljevanje je po njenem mnenju pravilnik, po katerem se razdeljujejo sredstva. Ta določa, da se 70 odstotkov denarja dodeli glede na program organizacije, 25 odstotkov glede na število članov, pet odstotkov pa glede na premoženje organizacije.

Razdeljevanje sredstev glede na program je po oceni Bah Žibertove nepregledno, prav tako podeljevanje glede na število članov, saj organizacije podatke o številu članov pošljejo same, ministrstvo pa jih ne preverja. Vprašanje po njenem tudi je, ali društva in zveze denar porabijo namensko.

Podatkov o članstvu ni mogoče preverjati

Ministrica je vse očitke zavrnila. Pravilnik, na podlagi katerega se podeljujejo sredstva, po njenih besedah temelji na zakonu o vojnih veteranih, sprejet pa da je bil v sodelovanju z vsemi društvi in zvezami. »Pred sprejetjem tega pravilnika so se sredstva podeljevala brez javnega razpisa,« je opozorila in zagotovila, da je razdeljevanje sredstev pregledno, odkar za to skrbi ministrstvo. Ministrstvo po njenih besedah tudi nadzira porabo sredstev. »Društva in zveze morajo redno poročati o namenskosti porabe sredstev. Kdor nalog, ki si jih je zadal, ni realiziral, mora sredstva vrniti,« je dejala. Podatkov o članstvu po njenih besedah v tem trenutku res ni mogoče preverjati, »se pa dela v smeri, da bi se to spremenilo«. V pripravi je namreč sprememba zakonodaje, ki bi to omogočala in bo veljala za vsa društva, ki delujejo v javnem interesu.

Predstavniki veteranskih organizacij so na odboru zagotovili, da ministrstvu pošiljajo prave podatke o članstvu, dodeljena sredstva pa porabljajo pregledno. Nekateri od njih so zato menili, da so tovrstna namigovanja žaljiva in da je odbor zlorabljen za politične namene.

Šef borcev je moral oditi

Razprava, v kateri so sodelovali predvsem poslanci SDS, je pogosto nanesla tudi na vprašanja polpretekle zgodovine, kar je izzvalo burno reakcijo predsednika

Magnetograma še ni Dobesednega prepisa povedanega na seji na spletni strani državnega zbora še ni. Besede, ki naj bi jih izrekla Turnšek in Mahnič, ki je sicer najmlajši poslanec v tem sklicu, pa naj bi po poročanju portala Spletnicasopis privrele na plan po nastopu Franca Breznika (SDS), ki jim je želel replicirati Turnšek, česar pa mu Mahnič ni dovolil. Potem je po poročanju portala Turnšek dejal: »Je pa lažniv kot pes.« Mahnič, ki je vodil sejo, pa ga je odslovil z besedami: »Zapustite dvorano, poslanci nismo nobeni lažnivi kurci.«

ZZB za vrednote NOB Tita Turnška. Ta je moral, kot je bilo razbrati iz pojasnila predsednika odbora Žana Mahniča (SDS), zaradi žaljenja poslancev sejo zapustiti. V SDS so na koncu predlagali sklepe, s katerimi bi odbor ministrstvo pozval, naj pravilnik o razdeljevanju sredstev spremeni tako, da bo mogoče preveriti dejansko število članov veteranskih organizacij, prav tako pa naj ministrstvo preveri, ali veteranske organizacije še izpolnjujejo status organizacije v javnem interesu, a odbor sklepov ni podprl.

Reorganizacija zaščite in reševanja

Odbor je obravnaval tudi informacijo o reorganizaciji in nadaljnjem razvoju uprave za zaščito in reševanje. Ministrica je povedala, da je reorganizacija, ki je bila izvedena v začetku leta, optimizirala proces vodenja uprave in izboljšala njeno organiziranost, bo pa treba za vse učinke počakati nekaj časa.

Matej Tonin (NSi) je opozoril, da reorganizacija ni odpravila dvojnosti vodenja sistema zaščite in reševanja. »Sistem ima še vedno generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter poveljnika Civilne zaščite. Zato se nam dogaja, da je v mirnodobnem času šef sistema generalni direktor uprave, ob naravnih nesrečah pa poveljnik Civilne zaščite,« je opozoril. Mahniča je zanimala kadrovska sestava uprave. Generalni direktor Darko But je povedal, da trenutno za plače namenijo okoli 9,2 milijona evrov. Trenutno so dosegli popolnitev vseh odobrenih delovnih mest, ki jih je 323.