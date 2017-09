Najditelju audija ponuja šest tisočakov nagrade

LJUBLJANA – Prejšnji četrtek, ko je Slovenija z našimi košarkarji slavila zmago nad Španci in se dolgo v noč veselila napredovanja v finale, so v Ljubljani ukradli pregrešno drago vozilo. Na spletni strani policije smo zasledili, da so zlikovci na Jurčkovi cesti v Ljubljani ukradli audija RS6, kovinsko vijolične barve, letnik 2017. Vozilo višjega cenovnega razreda in s 605 konjskimi močmi do oznake sto kilometrov na števcu pospeši v neverjetnih treh sekundah in še nekaj stotinkah. Avto je po naših podatkih vreden slabih 200 tisočakov.

