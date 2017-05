Najdeni predmeti šli za med

KRANJ – Najdene predmete, ki so v zadnjem času ležali po Gorenjskem, so včeraj prodajali na dražbi, ki je zavzela dvorišče kranjskih policistov. Med Gorenjci je bilo tudi tokrat ogromno zanimanja za kolesa, ki so jim izklicno ceno postavili pri petih evrih, in pametne telefone z oznako jabolka, ki so jih začeli dražiti pri desetih evrih.

A to sta samo dve kategoriji predmetov, ki so na policijsko dvorišče privabili največ dražiteljev. Tu so bili še bolj eksotični predmeti, denimo skrivnostno zaprta lesena skrinjica, ki so jo našli v Radovljici, moški rolex z belo številčnico, pa zmečkan bakren žleb, ki bi lahko našel novega lastnika v zameno za pet evrov.

Med več kot stoterico, željno poceni nakupov, je bil Kranjčan, ki je svojčas znal v denar pretopiti skorajda vse, kar mu je prišlo pod roke. »S prijateljem razmišljava o tem, da bi ustanovila neprofitni zavod, v katerega bi vključila težje zaposljive osebe. V tem zavodu bi popravljali kolesa in tudi prodajali že rabljena kolesa. Ampak dvomim, da bova kaj kupila, kajti ponudba je bolj borna,« je dejal, še preden je s policijskega dvorišča odkorakal praznih rok.

Še en Kranjčan, ki zbira starine in ljubi vse, kar je lepega, nam je pred dražbo povedal: »Zanima me, kaj je v leseni skrinjici, zato se nameravam potegovati zanjo. Sicer je tako, da dandanes človek lahko proda vse. Enkrat sem v škatlico dal kup zakrivljenih, starih in zarjavelih žebljev. Ko se jim je približal gospod, ki so mu oči kar žarele, sem namesto pet evrov, kolikor sem jih sprva nameraval iztržiti za škatlico, povedal mnogo višjo ceno, pa mi je, kot bi mignil, iz žepa potegnil stotaka.«

Od več kot sto kupcev jih je po dobri uri, ko je v nove roke odpotovalo že kakih 30 najdenih predmetov, vztrajala le še tretjina. Med predmeti, ki so bili prodani za največ evrov, je bil pametni telefon iphone 6, za katerega je novi lastnik odštel skoraj dvesto evrov. A kot je ugotavljal tik po nakupu, s katerim je od zbranih dobil majhen aplavz spoštovanja, je morda domov odnesel mačka v žaklju: »Saj niti ne vem, zakaj sem ga kupil. Morda pa ne dela?« Morda. A pravila dražbe so bila jasna, saj so zajemala le štiri jasne besede: »videno – kupljeno in plačano – odpeljano«. Besed menjava, reklamacija in »oprostite, tole ne dela« med njimi ni bilo.