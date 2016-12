Najdaljši tobogan  v Sloveniji

»Zrasel sem v sistemu, kjer je družba poskrbela, da so mladi imeli prostor za trening in zabavo. Šport je bil gratis. Ne spomnim se, da bi kot otrok kdaj plačeval za rekreacijo, tekme, in celo dres ter trenirko sem v klubu dobil zastonj. Danes je žal vse drugače. Pravijo, da je denarja malo, in veliko je izgovorov, da ga sploh ni. A če stopimo skupaj, lahko naredimo veliko,« pravi 49-letni Mojmir Kovač iz Portoroža. V svojih mladih letih je bil uspešen judoist, zdaj pa v okviru portoroškega Športnega, kulturnega in izobraževalnega društva Jaz sem najboljši že vrsto let izvirno skrbi za številne množične rekreativne in družabne dogodke na Obali. Tako se je z njegovim prizadevanjem rodil pohod Povežimo soline, ki ima kulinaričen pridih, kolesarjenje v spomin Juretu Robiču, novoletni pohod z baklami pa tudi bolj odtrgano dogajanje, kot je footgolf turnir na portoroški plaži, poletno kopanje Božičkov, poljub pod Tartinijevim spomenikom in ne nazadnje atraktiven spust princeske po 150 metrov dolgi pletenici z zvonika piranske cerkve sv. Jurija na Tartinijev trg, ki je pritegnil kar kakih 5000 radovednežev.

